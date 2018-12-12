Правительство Украины продолжит попытки приватизировать «Центрэнеро» — СМИ

Киев, , 13:04 — REGNUM Несмотря на отмену конкурса по продаже одного из крупнейших производителей электроэнергии на Украине «Центрэнерго», правительство Украины все равно намерено его приватизировать, заявил глава рабочей группы правительства Украины по вопросам приватизации Александр Саенко, сообщает 12 декабря УНИАН.

По его словам, аукцион по продаже гособъекта был отменен, поскольку фонду государственного имущества (ФГИ) Украины и советнику по приватизации необходимо провести «более основательную подготовку к продаже». Саенко отметил, что правительство все же планирует увидеть в числе компаний, желающих приватизировать «Центрэнерго», крупных иностранных инвесторов.

Напомним, ранее ФГИ отменил аукцион по продаже «Центрэнерго», назначенный на 13 декабря, так как все два претендента на покупку объекта не были допущены к торгам.