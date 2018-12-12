СГК завершает работы по теплоизоляции трубопроводов в Новокузнецке

Кемерово, , 12:54 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) завершает плановые работы по теплоизоляции трубопроводов в городе Новокузнецке Кемеровской области. Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, энергетики компании ведут работы сразу на двух участках в Заводском районе, а также на магистрали, ведущей из Заводского в Новоильинский район города. Теплоизоляция трубопроводов применяется для снижения тепловых потерь и обеспечения бесперебойной эксплуатации тепловых сетей. Это особенно актуально в сибирских условиях, с экстремально низкими температурами воздуха зимой.

На подготовительном этапе к данным работам производится расчистка территории. Затем удаляются старые слои теплоизоляции, а поверхность труб очищается и выравнивается. В основной этап входят противокоррозийная обработка специальной мастикой на основе синтетических смол, для лучшего эффекта — в три слоя.

Теплоизоляционное покрытие имеет три уровня: первый — минеральные маты, которыми оборачиваются трубы. На подающем трубопроводе толщина данного слоя должна составлять 80 мм, а на обратном — 60 мм, затем следует слой рубероида. Внешний слой — теплоизоляционный стеклопластиковый. Все используемые материалы отвечают требованиям безопасности, а также имеют эстетичный внешний вид и длительный срок эксплуатации. В случае, когда трубопровод проходит над автомагистралью, внешним слоем теплоизоляционного покрытия становится оцинкованная сталь.

К теплоизоляционным работам на указанных участках специалисты СГК приступили в начале декабря и до конца текущего года планируют заменить теплоизоляцию протяжённостью около полукилометра. Всего же в 2018 году энергетики Сибирской генерирующей компании заменили на тепловых сетях в контуре Кузнецкой ТЭЦ более 8 км теплоизоляции.