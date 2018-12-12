Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit идёт строить «Северный поток — 2»

Москва, 12 декабря 2018, 12:43 — REGNUM К прокладке первой нитки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии приступит судно Pioneering Spirit, ранее работавшее на проект «Турецкий поток». Об этом сообщает 12 декабря пресс-служба оператора компании Nord Stream 2 AG.
«Pioneering Spirit войдет в Балтийское море через мост Большой Бельт (Дания), чтобы присоединиться к флотилии судов, задействованных в строительстве газопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что экипаж судна начнет укладку труб в ИЭЗ Финляндии уже на следующей неделе.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил, что Германия должна в экстренном порядке пересмотреть свое отношение к проекту строительства газопровода «Северный поток — 2» в связи с негативными «геополитическими последствиями» его реализации.
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