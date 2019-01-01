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В России начала работать система быстрых платежей

Экономика

Платежи будут проводиться круглосуточно

В России начала работать система быстрых платежей
FirmBee

Москва, 1 января 2019, 11:37 — REGNUM  С 1 января 2019 года в России начинает работать Система быстрых платежей (СБП). Также установлен порядок оплаты услуг в рамках нового сервиса, сообщается на сайте регулятора.

Система даст преимущество жителям России. Так, в любое время суток физические лица имеют возможность переводить деньги по номеру мобильного телефона, даже если счета отправителя и получателя находятся в разных банках.

Регулятор планирует, что в будущем сервисы СБП будут развиваться — появится возможность осуществлять платежи в адрес юрлиц и госорганов.

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Как сообщало ИА REGNUM, платежи через СБП будут проводиться в режиме реального времени круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

Подробнее: ЦБ РФ установил тарифы для системы быстрых платежей

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