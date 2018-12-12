Долги предприятий Прикамья превысили 1 трлн рублей

Пермь, , 12:36 — REGNUM В Пермском крае на 1 ноября 2018 года суммарная задолженность по обязательствам организаций, включающая в себя кредиторскую задолженность и задолженность по полученным кредитам и займам, составила 1 трлн 130,5 млрд рублей. Просроченная задолженность в её составе выразилась в сумме 47,6 млрд рублей (4,2% от общей суммы), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

Кредиторская задолженность организаций составила 414,4 млрд рублей. Её сумма по сравнению с октябрём выросла на 5%. Просроченная кредиторская задолженность отмечена у 174 организаций края (19,9%). Самая большая сумма долга приходится на организации в секторе обрабатывающих производств — почти 178 млрд рублей, а наименьшая — на организации, чья деятельность связана с культурой, спортом, организацией досуга и развлечений (145,4 млн рублей).

Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам на 1 ноября сложилась в сумме 716,1 млрд рублей. В её составе просроченные платежи по кредитам и займам составили 5,6 млрд рублей (0,8% от общего объёма).