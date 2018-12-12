В Тюменской области определили мусорный тариф за тонну

Тюмень, , 12:41 — REGNUM В Тюменской области установили предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).С 1 января 2019 года будет составлять 6, 27 тыс. рублей за тонну, с 1 июля 2019 года — 6 тыс, 14 тыс. рублей за тонну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области.

Тариф для населения будет установлен до 20 декабря. Оплата вывоза ТКО будет рассчитываться, исходя из жилой площади или исходя из количества проживающих в квартире человек, сообщает пресс-служба департамента. При этом сохранятся региональные и федеральные льготы на коммунальные услуги.

Напомним, новая система обращения с ТКО стартует по всей России с 1 января 2019 года. В Тюменской области региональным оператором, который будет ответственным за сбор, утилизацию и вывоз мусора, стало ООО «Тюменское экологическое объединение».