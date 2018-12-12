Систему быстрых платежей в России запустят с 2019 года

Москва, , 12:27 — REGNUM В России с 1 января 2019 года начнет работать Системы быстрых платежей (СБП). Соответствующие изменения в правила платежной системы Банка России зарегистрированы Минюстом РФ, сообщается на сайте регулятора.

Также установлен порядок оплаты услуг в рамках нового сервиса. Система быстрых платежей позволит филицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по простым идентификаторам.

В будущем сервисы СБП будут развиваться — появится возможность осуществлять платежи в адрес юрлиц и госорганов.

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Как сообщалоИА REGNUM, ранее первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила, что создание Системы быстрых платежей позволит повысить доступность финансовых услуг для граждан при обеспечении высокого уровня безопасности.

Подробнее: ЦБ РФ запустит систему быстрых платежей