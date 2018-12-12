Не банкрот: завод-производитель посуды из Татарии закрыл долги перед банком

Казань, , 12:26 — REGNUM Арбитражный суд Татарии отказался банкротить АО «Васильевский стекольный завод», чей основной вид деятельности — производство посуды. В удовлетворении иска банкроту «Татагропромбанку», лишившемуся лицензии в апреле 2017 года, было отказано, а ранее должник сообщил, что погасил основной долг и намерен закрыть задолженность по штрафным санкциям. Решение пока не вступило в законную силу и не изготовлено, а в деле о банкротстве есть ещё один заявитель, чьи претензии будут рассмотрены до конца декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, предприятие учреждено в 2008 году в Зеленодольском районе Татарии для производства посуды. На сегодня уставный капитал АО превышает 283,517 млн рублей. Известно, что до 2015 года учредителем общества была некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд РТ», позднее участником стало ликвидируемое на сегодня ООО «Газ-Трейд» (основной вид деятельности — вложения в ценные бумаги). Единственным владельцем последнего является Евгений Сорокин, ранее являвшийся директором ООО «Интертрастгрупп», связанного через соучредителя с министерством земельных и имущественных отношений РТ. На сегодня ООО «Интертрастгрупп» ликвидируется. По сведениям из открытых источников, численность работников стекольного завода — порядка 230 человек. Генеральный директор — Эдуард Саттаров. Предприятие входит в число российских производителей термостойкой посуды из боросиликатного стекла. В 2015 году оно участвовало в международной выставке «HouseHold Expo 2015» в Москве.

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Иск от обанкротившегося «Татагропромбанка» был подан 3 сентября 2018 года, сумма претензий составила 19 114 351,42 рубля. 13 сентября в дело было подано аналогичное заявление от казанского ООО «ПромРемСтрой», сумма требований — 374 072,88 рубля.

11 декабря 2018 года Арбитражный суд Татарии отказал в признании должника банкротом по иску банка. В середине ноября представитель должника заявил ходатайство о приобщении к материалам дела платежных поручений, подтверждающих погашение задолженности на сумму более 12 млн рублей, и пояснил, что основной долг погашен, остались санкции.

«Представитель заявителя ходатайствовал об отложении судебного заседания для проверки поступления денежных средств. Представитель должника ходатайство об отложении судебного заседания поддержал, пояснил о намерении погасить задолженность в полном объеме», — отмечалось в ноябрьском определении суда об отложении заседания, на котором должны были рассмотреть обоснованность претензий.

В течение 15 дней после вердикта по первому заявлению суд должен рассмотреть претензии ООО из Казани.