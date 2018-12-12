В Севастополе рассказали, кто на самом деле управляет госимуществом

Севастополь, , 12:25 — REGNUM Большинство региональных газоснабжающих организаций страны сконцентрированы в «Газпроме», в котором 25% акций принадлежит держателям американских депозитарных расписок, а ещё 24% — частным российским инвесторам, а потому севастопольским депутатам не стоит бояться приватизации. Об этом 12 декабря журналистам заявил вице-губернатор Севастополя Илья Пономарёв, комментируя нежелание ряда депутатов городского парламента приватизировать «Севастопольгаз».

"Это вызовет ужас у спикера Заксобрания, но 49% крупнейшей газовой компании страны находятся в частных руках, и ничего противоречащего закону о газоснабжении не происходит», — отметил Пономарёв.

Он также заочно напомнил председателю Заксобрания, что в середине 2000-х годов из более чем трёх сотен российских региональных газораспределительных организаций подавляющее количество находилась в собственности частных инвесторов.

«И никаких проблем с газоснабжением в стране ни в то время, ни сейчас не наблюдалось, и не наблюдается… Газоснабжение Севастополя с 2014 года осуществляет газотранспортная организация под названием «Севастопольгаз», которая также находится в частных руках, правительству города принадлежат только 25% акций этого предприятия», — подчеркнул вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Севастополя неоднократно отклонял правительственные законопроекты о приватизации госсобственности.

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