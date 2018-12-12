Победители кубка «Управляй!» получат в наставники «Лидеров России»

Москва, , 12:08 — REGNUM Программа наставничества для участников кубка «Управляй!» была запущена в среду на мероприятии по старту второго сезона кубка.

Реализовывать программу «Наставничество» будет АНО «Россия — страна возможностей» при поддержке РАНХиГС.

«В этом году мы расширили возможности, которые предоставляет конкурс «Управляй!». И одной из новинок станет программа наставничества. Возможность получить в наставники лучших управленцев страны — главный приз для участников конкурса «Лидеры России». Теперь получать консультации и перенимать опыт профессионалов смогут призеры и победители кубка», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель проекта «Лидеры России», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Запуск второго сезона прошел в рамках очной сессии, на которой победители конкурса «Лидеры России» 2017−2018 годов и финалисты кубка «Управляй!» познакомились с этапами программы и договорились о формате взаимодействия.

«Нам важно, чтобы проекты платформы «Россия — страна возможностей» постоянно взаимодействовали друг с другом. Запуск программы «Наставничество» — пример такого успешного взаимодействия», — добавил Алексей Комиссаров.

«Для нас кубок «Управляй!» действительно очень важный проект. С точки зрения структуры конкурса — это такой конкурс «Лидеры России» для студентов», — отметил ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Зарегистрироваться для участия в кубке «Управляй!» могут студенты 3−4 курсов любого российского вуза и учреждения среднего профессионального образования.

Среди призов, которые в этом году разыгрывают организаторы конкурса — 10 грантов по 500 тысяч рублей на обучение в любом вузе страны, недельная стажировка в российской компании в Гонконге и другие призы. Лучшие участники смогут войти в национальную сборную и представить страну на мировом чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Managment Challenge.

В этом году официальному старту кубка предшествовал масштабный подготовительный этап — информационно-тренировочные мероприятия, которые проходили в каждом из восьми федеральных округов с 16 октября по 27 ноября. Первым округом, где студенты смогли попробовать свои силы в соревновании управления виртуальной компанией, стал Центральный федеральный округ.

Кубок «Управляй!» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой Президент России Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.