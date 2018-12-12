Уровень газификации Алма-Атинской области Казахстана вырастет до 41% — СМИ

Алма-Ата, Казахстан, , 12:11 — REGNUM За счет строительства автоматизированных газораспределительных станций уровень газификации Алма-Атинской области планируется довести до 41% к 2020 году. Об этом заявил глава региона Амандык Баталов, сообщает 12 декабря агентство «Казинформ».

В Алма-Атинской области начато строительство трех автоматизированных газораспределительных станций: Баканас, Уштобе и Сарыозек. К концу 2018 года уровень газификации региона достигнет 30%.

Баталов отметил, что в 2018 году на строительство распределительных газовых сетей из бюджета выделено 9,6 млрд тенге ($26 млн) и привлечено 36 млрд тенге ($97 млн) частных инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в ходе общенационального телемоста президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил строительство газопровода «Сарыарка», который обеспечит газом центральные и северные регионы республики.

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