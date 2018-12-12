Цены на нефть стабилизируются

Москва, , 12:02 — REGNUM Цены на нефть стабилизировались в ожидании выхода данных по запасам коммерческой нефти в США, которые по предварительным прогнозам ожидаются отрицательными. заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий экономист компании «ФинИст» Денис Лисицын.

«Также на стабилизацию цен на мировом рынке повлияло решение стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Но не стоит забывать о предпринятых мерах США по снижению цен на нефть на мировых рынках», — пояснил эксперт.

У нефтяных котировок есть ещё большой потенциал для снижения, чтобы остановить сланцевою революцию в США, которая выводит страну на первое место по добычи нефти в мире, цены должны опуститься в район $40 за баррель.

«Поэтому нисходящий тренд, скорее всего, продолжится с перспективой падения Brent до $55 долларов за баррель, WTI до $45 долларов за баррель, но сначала возможно коррекционное движение в область $65 за баррель по марки Brent и WTI к отметки $55 за баррель», — считает Лисицын.

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