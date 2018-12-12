Рубль упадет, если ЦБ РФ оставит ставку без изменений – эксперт

Москва, , 11:57 — REGNUM Вымученное решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не помогло ни чёрному золоту, ни рублю подорожать. Других факторов, которые могут в ближайшем будущем как-то помочь национальной валюте, что-то не просматривается: благотворное влияние декабрьского налогового периода будет полностью нивелировано рекордными корпоративными выплатами по внешнему долгу, а возможное повышение ставки ЦБ уже почти полностью учтено в котировках, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

«Более того: если наш ЦБ вдруг оставит ставку без изменений, это вызовет серьёзное падение национальной валюты. Напротив, «долгоиграющие» негативные факторы, действующие против рубля, сохранились и продолжат усиливаться. Имеются и другие негативные для рубля факторы.

Не следует забывать также о том, что практически все субъекты нашей экономической жизни, кроме населения, которое ничего не решает, и импортёров, объективно заинтересованы в относительно низком курсе рубля. В то же время доллар явно нацелен на рост: несмотря на все колебания в последние дни, 10 декабря индекс доллара DXY превысил важный уровень 97», — пояснил эксперт.

Сегодня, 12 декабря, наиболее вероятная траектория движения котировок валютной пары USD/RUR выглядит так: сначала открытие с небольшим (20−40 копеек) ценовым разрывом вниз, потом стабилизация (скорее всего, не ниже, чем 66,20 рубля за доллар). Затем быстрый разворот вверх, преодоление психологически важного уровня 66,70 рубля за доллар и постепенное восстановление к максимумам 6 декабря, расположенным в районе отметки 67,20.

«Если какой-либо из ближайших торговых дней закроется выше ключевого значения в 67,50 рубля за доллар, то восходящее движение в сторону зоны сопротивления 68,30−68,80 ускорится. Укрепление рубля, которое наблюдалось в недавнем прошлом, является всего лишь коррекцией к нисходящему тренду», — полагает Перекальский.

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