«Казахтелеком» купил 75% акций сотового оператора «Кселл»

Астана, , 11:53 — REGNUM Телекоммуникационная компания «Казахтелеком» приобрела 75% акций сотового оператора АО «Кселл». Об этом говорится в уведомлении компании о сделке, которое опубликовано 12 декабря на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

АО «Казахтелеком» приобрело 24% акции у компании TeliaSonera Kazakhstan Holding B.V. и 51% у Fintur Holdings BV. В течение 30 дней общество выполнит обязательства на сумму, составляющую более 10% от общей стоимости активов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября руководству «Казахтелеком» не удалось договориться с шведской компаний Teliaо о стоимости контрольного пакета акций «Кселл». Сотовый оператор обслуживает около 10 млн пользователей.

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