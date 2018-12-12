Строительство нефтепровода между Угандой и Танзанией задерживается

Дар-эс-Салам, Танзания, , 11:40 — REGNUM Изначальный план Танзании и Уганды о начале первых поставок нефти в 2020 году через нефтепровод Уганда-Танзания под угрозой срыва, так как инвесторы задерживают финальные вложения в проект, а строительство займет еще минимум три года, заявляет министр развития энергетики и ресурсов Уганды Ирен Мулони.

Ожидалось, что инвесторы примут окончательное решение о вложениях в проект еще в 2017 году, что сделало бы возможным его завершение к 2020, сообщает Daily Monitor Uganda. В проекте участвуют Total Oil France, China National Offshore Oil Corporation и британская компания Tullow Oil.

Причиной задержки вложений стала финансовая модель.

«Мы все это время успешно объясняли компаниям, чего мы ожидаем, и сейчас нам необходимо достичь понимания с правительством Танзании и подписать Договор с правительством принимающей стороны (HGA) вместе с нефтяными компаниями-инвесторами, тогда работа сможет продолжиться …» — объяснила Мулони.

Она сказала, что подписание HGA планируется в январе 2019 года, хотя ранее сохранялась надежда на его подписание до конца 2018 года.