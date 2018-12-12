В России онлайн-ритейл за год вырос на треть

Москва, , 11:29 — REGNUM В 2018 году в России рынок быстро оборачиваемых товаров или товаров с высокой частотой покупки (FMCG) в интернете вырос на 32,2% по сравнению с 2017 годом. Частота покупок онлайн увеличилась за год на 21%. Такие данные представил исследовательский холдинг «Ромир».

Рост онлайн-продаж в 2018 году отмечен в различных категориях — продукты питания, непродовольственные товары, одежда.

Так, половина жителей России (50%) покупала товары повседневного спроса онлайн, продукты питания — 40%, фрэш (овощи и фрукты) — 51,2%, непродовольственные товары — 31,2%, одежду — 13,2%.

Эксперты объясняют, рост онлайн-продаж общим развитие мобильной коммерции. Около 50% российских граждан совершают покупки через смартфоны.

Справка ИА REGNUM :

FMCG (Fast moving consumer goods) — аббревиатура, используемая для описания рынка быстро оборачиваемых товаров или товаров с высокой частотой покупки; также называют рынками товаров повседневного спроса.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. граждан РФ (15 тыс. домохозяйств в 220 городах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минпроторг РФ фиксирует рост интернет-торговли. Показателем активного смещения розницы в цифровой мир служит уверенный рост интернет-торговли, которая ежегодно прибавляет свыше 10%

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