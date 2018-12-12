Горизонтальные субсидии и кредиты: Госдума меняет правила трансфертов

Москва, , 11:29 — REGNUM Правительственный законопроект о новых правилах межбюджетных трансфертов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Текущая версия законопроекта предполагает, что новые правила вступят в силу 1 января 2019 года, однако в Минфине не исключают, что ко второму чтению могут пересмотреть дату вступления закона в силу и запустить новый механизм с 1 января 2020 года.

Горизонтальные субсидии

Законопроект вводит практику так называемых «горизонтальных» субсидий. Речь идет о средствах, которые могут поступить в бюджет одного региона не из федерального центра, а из бюджета другого региона. Другими словами, правительство предлагает разрешить одному субъекту РФ предоставлять другому субсидии, дотаций и других межбюджетных трансфертов, которые будут направлены на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

Как отмечали в правительстве, сегодня правила Бюджетного кодекса позволяют регионам получать дотации и субсидии из федерального центра, однако некоторые регионы по собственной инициативе заключали друг с другом соглашения о предоставлении субсидий. Правительство предлагает прописать это право в законе.

Превентивная мера

Правительство также предлагает ввести превентивную меру для борьбы с просроченной задолженностью. Так, сегодня Бюджетный кодекс предполагает, то в регион или муниципалитет, у которого просроченная задолженность по долговым или бюджетным обязательствам превышает 30% доходов, необходимо вводить временную финансовую администрацию на срок до одного года.

Теперь правительство предлагает обязать губернаторов заключать с Минфином специальное соглашение, если размер просроченной задолженности региона превышает 10% от доходов в течение трех месяцев подряд. Речь идет о соглашении о мерах по восстановлению платежеспособности, которое может заключаться на срок до пяти лет.

Подобная мера коснется и муниципалитетов — правительство предлагает обязать их заключать соглашение с региональным финансовым органом.

Дефицит и выпадающие доходы

Авторы законопроекта также прописывают, что регион может получить бюджетный кредит только в случае, если у него нет задолженности по ранее полученным кредитам. Кроме того, получить межбюджетный трансферт теперь тоже будет не так просто — ранее для этого было достаточно соблюдать законы о налогах и сборах. Правительство же предлагает прописать, что предельный размер дефицита бюджетов субъектов РФ не должен превышать 10%.

Правительство также предлагает уточнить правила рассмотрения законопроектов, которые влияют на региональные бюджеты. Так, например, авторы инициативы предлагают обязать авторов всех федеральных законов предусматривать компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов из-за введения новых норм. Такие правила не коснутся законов, которые не снижают объем доходов в бюджет региона, а только перераспределяют полномочия или изменяют источники поступлений доходов.