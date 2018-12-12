Инвестиции в информацию и связь в Казахстане выросли на 23%

Астана, , 11:17 — REGNUM По итогам десяти месяцев 2018 года объем капитальных инвестиций в информационно-коммуникационную отрасль Казахстана составил 59,2 млрд тенге ($160 млн), что на 22,5% больше, чем годом ранее. Об этом 12 декабря сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

Объем инвестиций в данном секторе в Алма-Ате составил 26,3 млрд тенге ($71 млн), в Астане — 9,3 млрд тенге ($25,1 млн), в Атырауской области — 6,1 млрд тенге ($16,5 млн), что в пять раз больше, чем годом ранее.

Напомним, в ноябре в Астане состоялась церемония открытия международного технопарка IT-стартапов Astana Hub. Глава технопарка Адилет Нургожин сказал, что к 2022 году на развитие проекта планируется привлечь 67 млрд тенге ($181 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе общенационального телемоста запустил самый крупный в Туркестане дата-центр.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев запустил самый крупный в Туркестане дата-центр