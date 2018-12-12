Замёрзнуть не грозит: нижегородский теплоснабжающий МУП оплатил долги

Городец, Нижегородская область, , 11:08 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области прекратил производство по иску о банкротстве одного из пяти основных неплательщиков за услуги газоснабжения, который является поставщиком тепла в Городецком районе области. Именно поставщик газа — АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», который еще осенью предупреждал о возможном срыве отопительного сезона из-за долгов теплоснабжающих компаний восьми районов, потребовал обанкротить МУП «Тепловые сети». После подачи иска в суд, но до того, как была рассмотрена обоснованность исковых требований, муниципальное предприятие оплатило задолженность. Производство по банкротному делу было прекращено, так как другие кредиторы не заявлялись, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, на начало ноября 2018 года МУП входило в пятёрку основных неплательщиков за услугу газоснабжения, которые в целом задолжали 570 млн рублей. На городецкое предприятие из этой суммы приходился 31 млн рублей — третье место антирейтинга.

Ещё в сентябре 2018 года АО сообщило о возможных рисках для отопительного сезона в восьми районах Нижегородской области, что поставило в зону риску свыше 1,5 тыс. многоквартирных домов и 221 социально значимый объект.

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Одним из способов борьбы со злостными неплательщиками ресурсоснабжающая компания выбрала иски о несостоятельности. В адрес МУП «Тепловые сети» иск был подан 30 октября 2018 года, но сумма претензий заявлялась не полностью — всего 6,2 млн рублей. Дело к производству приняли 6 ноября, а в декабре уже прекратили производство по нему.

«Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 04.07.2018 года по делу №А43−20 970/2018, вступившим в законную силу, требования кредитора удовлетворены, с должника взыскано 17 074 032,88 рубля задолженности, 371 360,22 рубля пени, а также 109 113 рублей расходов по оплате государственной пошлины. Вместе с тем, в материалы дела представлены платежные поручения о погашении данной кредиторской задолженности в полном объеме, а именно: платежное поручение №1847 от 31.10.2018 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение №1841 от 31.10.2018 года на сумму 6 000 000 рублей; платежное поручение №1868 от 01.11.2018 года на сумму 10 000 рублей; платежное поручение №1866 от 01.11.2018 года на сумму 50 000 рублей; платежное поручение №1867 от 01.11.2018 года на сумму 90 000 рублей; платежное поручение №1971 13.11.2018 года на сумму 109 113 рубля; платежное поручение №1972 от 13.11.2018 на сумму 371 360,22 рубля. Таким образом, у суда отсутствуют основания для введения процедуры наблюдения в отношении должника», — отмечалось в определении суда.

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Таким образом долг, который был предъявлен в качестве обоснования иска — 6,2 млн рублей, был погашен ответчиком полностью. Остальная задолженность всё ещё числится за МУП, поэтому АО может подать иск о банкротстве повторно, вменив один из имеющихся долгов.