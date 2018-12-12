Замёрзнуть не грозит: нижегородский теплоснабжающий МУП оплатил долги

Городец, Нижегородская область, 12 декабря 2018, 11:08 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области прекратил производство по иску о банкротстве одного из пяти основных неплательщиков за услуги газоснабжения, который является поставщиком тепла в Городецком районе области. Именно поставщик газа — АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», который еще осенью предупреждал о возможном срыве отопительного сезона из-за долгов теплоснабжающих компаний восьми районов, потребовал обанкротить МУП «Тепловые сети». После подачи иска в суд, но до того, как была рассмотрена обоснованность исковых требований, муниципальное предприятие оплатило задолженность. Производство по банкротному делу было прекращено, так как другие кредиторы не заявлялись, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, на начало ноября 2018 года МУП входило в пятёрку основных неплательщиков за услугу газоснабжения, которые в целом задолжали 570 млн рублей. На городецкое предприятие из этой суммы приходился 31 млн рублей — третье место антирейтинга.
Ещё в сентябре 2018 года АО сообщило о возможных рисках для отопительного сезона в восьми районах Нижегородской области, что поставило в зону риску свыше 1,5 тыс. многоквартирных домов и 221 социально значимый объект.
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Одним из способов борьбы со злостными неплательщиками ресурсоснабжающая компания выбрала иски о несостоятельности. В адрес МУП «Тепловые сети» иск был подан 30 октября 2018 года, но сумма претензий заявлялась не полностью — всего 6,2 млн рублей. Дело к производству приняли 6 ноября, а в декабре уже прекратили производство по нему.
«Решением Арбитражного суда Нижегородской области
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Таким образом долг, который был предъявлен в качестве обоснования иска — 6,2 млн рублей, был погашен ответчиком полностью. Остальная задолженность всё ещё числится за МУП, поэтому АО может подать иск о банкротстве повторно, вменив один из имеющихся долгов.