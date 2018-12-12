Глава «Новатэк»: Запад давит на Норвегию из-за российского газа

Москва, , 11:03 — REGNUM Перевалка СПГ в бухте Ура под Мурманском должна быть запущена как можно скорее, так как Норвегия, где сейчас осуществляется перегрузка топлива, испытывает давление со стороны западных стран. Об этом заявил глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон на заседании под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.

Михельсон попросил у правительства помощи в запуске перевалки СПГ. Из-за того, что линии «Ямал СПГ» были введены раньше, компании пришлось привлекать дополнительные суда и перегружать СПГ и конденсат в Норвегии, чтобы вывести вовремя весь объем, пояснил он.

Запуск перевалки в бухте Ура возможно запустить не в 2023 году, а на год раньше. «Новатэк» профинансирует проект на 98% от общей стоимости, тогда как от государства нужна помощь в реконструкции проходного канала в бухте и создании портовой инфраструктуры, отметил Михельсон.

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