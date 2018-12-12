За десять месяцев доходы банков Казахстана выросли на 2,4%

Астана, , 10:57 — REGNUM По итогам десяти месяцев 2018 года доходы банков Казахстана составили 27,7 трлн тенге ($74,8 млрд), что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 12 декабря сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

В структуре доходов основную часть занимают доходы от переоценки — 84,7%. Вес доходов по требованиям банка к клиентам составляет 4,7%. Доля доходов от восстановления резервов составляет 3,5%.

Чистая прибыль банков за отчетный период составила 566,5 млрд тенге ($1,53 млрд), что является самым высоким показателем за последние пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года доходы банков Казахстана уменьшились на 0,1%, до 23,9 трлн тенге ($64,9 млрд по курсу на 26 октября).

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