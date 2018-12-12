На АЗС в Забайкалье подешевел бензин

Чита, , 10:58 — REGNUM После принятого российским правительством решения о заморозке оптовых цен на моторное топливо бензиновый ажиотаж последних месяцев несколько поутих даже в традиционно проблемном Забайкалье, где высока доля коммерческих АЗС. Цена на бензин и дизтопливо за последнюю неделю снизились на 60 копеек. Такой вывод можно сделать из информации ИА «Чита.ру», опубликованной сегодня, 12 декабря.

В частности, цены на бензин и дизтопливо снизили собственники автозаправочных станций «Корс». В центре Читы АИ-92 можно купить по цене 43,6 рубля за литр, АИ-95 стоит 45,3 рублей, а АИ-98 подешевел до 51,1 рубля. Дизельное топливо теперь стоит 49,9 рубля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рост цен на моторное топливо в России обусловлен ослаблением рубля, нестабильной ситуацией на мировом рынке нефти и непомерными аппетитами нефтяников: пока нефтяные показатели не обрушились на мировых биржах, представители вертикально интегрированных нефтяных компаний предпочитали экспорт, создав тем самым напряжённость на внутреннем рынке.

В этих условиях правительственные решения оказались запоздалыми. До того, как были заморожены оптовые цены, особенно сильно пострадали представители независимых АЗС.