Промсвязьбанк и Волгоградская область подтвердили вектор сотрудничества

Москва, , 10:50 — REGNUM Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков в рамках рабочего визита в Волгоградскую область провел расширенную встречу с губернатором региона Андреем Бочаровым. Итогом встречи стало подписание сторонами соглашения о сотрудничестве. Как сообщили в пресс-службе кредитного учреждения, Промсвязьбанк выразил готовность принимать участие в инвестиционной программе Волгоградской области, поддерживать значимые для региона проекты и содействовать улучшению экономической ситуации в субъекте.

Также в ходе встречи стороны обсудили реализацию совместных проектов по поддержке предприятий промышленного комплекса региона, предприятий АПК, реализацию совместных социально-культурных мероприятий, в том числе поддержку муниципальных проектов в области спорта и здравоохранения. Глава банка и губернатор особо акцентировали внимание на вопросах, связанных с обслуживаем федеральных и унитарных предприятий.

«Банк работает в Волгоградской области 15 лет и является одним из основополагающих для региона, каждый пятый предприниматель открывает расчетный счет в Промсвязьбанке. Сегодня на встрече с правительством региона мы обсудили новые задачи, возложенные на банк вне оборонного комплекса, затронули вопросы развития сельского хозяйства и строительной сферы. Мы, как один из системно значимых банков, готовы изучить крупные перспективные проекты и принять в них участие», — отметил Петр Фрадков.

«Мы заинтересованы в стратегическом партнерстве с Промсвязьбанком, который входит в десятку крупнейших финансовых институтов страны. Для нас важно, чтобы банк участвовал в реализации проектов развития как национальных, так и региональных, важных и перспективных для Волгоградской области», — отметил Андрей Бочаров.

Промсвязьбанк входит в топ-10 крупнейших банков России и является универсальным банком с государственным участием, чья история насчитывает уже более 20 лет. Признан Центральным Банком России одним из 11 системно значимых финансовых институтов.

Промсвязьбанк выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу.