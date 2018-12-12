Американские аналитики составили прогноз для экономики РФ

Вашингтон, , 10:50 — REGNUM Российская экономика может получить ускорение лишь в сценарии, предполагающем значительное увеличение стоимости нефти на мировых рынках. Об этом со ссылкой на отчет аналитиков Bank of America Merrill Lynch сообщает РБК.

По мнению экспертов, рост российского валового внутреннего продукта (ВВП) в 2019 году составит около 1,2%, а за один американский доллар в среднем будут давать 62 рубля. В том случае, если цена барреля нефти достигнет $100, прогнозы роста российской экономики чуть более оптимистичны — 2,1%, полагают американские аналитики.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что у российской экономики нет объективных ограничений для роста, она могла бы расти и на 10% в год.

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Добавим, ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило свой прогноз по росту ВВП России в 2018 году с прежних 2% до 1,8%. Понижение прогноза связывают с менее существенным, чем ожидалось, показателем роста экономики РФ в третьем квартале 2018 года.

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