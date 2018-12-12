За 10 месяцев ввод жилья в эксплуатацию в Казахстане вырос на 10%

Астана, , 10:45 — REGNUM По итогам десяти месяцев 2018 года в Казахстане в эксплуатацию введено 537 квадратных метров жилья на тысячу жителей, что на 10,3% больше, чем годом ранее. Об этом 12 декабря сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитет по статистике министерства национально экономики.

За отчетный период продано 219 тыс. объектов индивидуального жилья, что на 9,5% больше, чем в январе — октябре 2017 года. Объем инвестиций в жилищное строительство за счет средств населения вырос на 46%, до 407,8 млрд тенге ($1,1 млрд), за счет собственных средств застройщиков — на 39%, до 737,2 млрд тенге ($2 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам одиннадцати месяцев 2018 года количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане составило 242 790, что на 10% больше, чем годом ранее.

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