Индонезийские товары смогли «проникнуть» на рынок Дальнего Востока — СМИ

Владивосток, , 10:21 — REGNUM Индонезийские товары, такие как пиво, кофе и мебель, смогли «проникнуть» на российский рынок Дальнего Востока, сообщает Sindonews.

Одна из ведущих марок индонезийского пива Bali Hai была продана почти в 90% супермаркетов Приморского края.

Валентин Ушаков, генеральный директор Trade Group и импортер индонезийского пива, заявил, что возможности для бизнеса на Дальнем Востоке велики. «Индонезийское пиво пользуется спросом в России», — добавил он.

«В следующем году мы планируем увеличить импорт индонезийского пива примерно на 100 контейнеров или на 1,5 млн долларов США», — отметил Валентин Ушаков.

Известно, что Trade Group сотрудничает с одним из производителей пива в Индонезии с конца 2017 года и за 12 месяцев импортировала 30 контейнеров на сумму в 400 тыс. долларов США.

Валентин Ушаков также надеется импортировать другие индонезийские продукты, такие как растительное масло и растворимый кофе.

Другая российская компания, ООО «Ермак», также заинтересована в импорте пальмового масла, кофе, лапши и бумаги из Индонезии.

В свою очередь, посол Индонезии в Российской Федерации Мохамад Вахид Суприяди заявил, что «Владивосток может стать воротами для индонезийской продукции не только в восточную часть России, но и в западную ее часть, включая Москву».

Сообщается, что в конце мая 2019 года во Владивостоке должна состоятся 23-я Тихоокеанская международная туристическая выставка, бизнес-форум и фестиваль Индонезии.

Напомним, посол Индонезии в Российской Федерации и Белоруссии Мохамад Вахид Суприяди посетил Владивосток с рабочим визитом 5−7 декабря 2018 года.

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