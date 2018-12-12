В Подмосковье уничтожат 300 кг итальянских йогуртов

Красногорск, , 10:13 — REGNUM В Московской области на таможне задержана партия йогуртов из Италии, передаёт 12 декабря РИАМО.

Ввоз продукции на территорию России запрещён продовольственными санкциями в отношении стран Европейского союза. Товар пытались ввезти под видом безалкогольных напитков. Общий вес партии составил 300 килограммов. На груз наложен арест, йогурты готовятся к уничтожению.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Россельхознадзор выявил очередную нелегальную схему поставок в Россию небезопасного белково-жирового (сыроподобного) продукта из Белоруссии. Общий вес 34 партий составил 676 тонн.

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