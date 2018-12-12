В Чувашии снижают требования к инвесторам

Чебоксары, , 10:11 — REGNUM В Чувашии в 2018 году принят ряд мер по улучшению условий ведения бизнеса и снятия административных барьеров, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики. Власти рассчитывают, что это позволит, в частности, привлечь новых инвесторов, увеличить налоговые поступления и создать больше рабочих мест. Об этом вице-премьер — министр экономики Владимир Аврелькин сообщил на встрече чиновников с предпринимателями.

Говоря о мерах поддержки, министр акцентировал внимание на том, что в 2018 году в Чувашии снижены требования к масштабным инвестиционным проектам, для реализации которых допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов. Для этого необходимо обеспечить одно из двух условий: увеличение количества рабочих мест в муниципалитете в течение пяти лет, либо рост налоговых поступлений в муниципальный бюджет не менее чем на 5 млн рублей.

Внесены также изменения в законодательство, предусматривающие дифференциацию размера потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по патентной системе налогообложения. В настоящее время для городов Чебоксары и Новочебоксарск к установленному размеру годового дохода применяется коэффициент 1,1, для городов Алатырь, Канаш, Шумерля — 0,7, для муниципальных районов — 0,5.

Также на два года продлеваются «налоговые каникулы» для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную и упрощенную системы налогообложения.

«Это касается представителей бизнеса, осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. Начинающие предприниматели смогут воспользоваться налоговыми каникулами до 2020 года включительно», — сказал Владимир Аврелькин.

Для удобства заявителей сокращены сроки проведения государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав до 5 рабочих дней, а при подаче документов в электронной форме — не более двух дней. Также сокращен срок государственной регистрации юридических лиц при их создании (до 3 рабочих дней) и при представлении в регистрирующий орган документов в электронном виде (до 2 рабочих дней). На пять дней, до 65 дней, сокращён срок выдачи разрешительной документации на строительство жилого дома выше 4 этажей.

В республике также создан МФЦ для бизнеса, где представители малого и среднего предпринимательства обслуживаются по принципу «одного окна», оперативно получая необходимые услуги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для представителей бизнеса в Чувашии на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) создано 20 окон, к 2020 году их будет 30. Они обеспечивают предоставление услуг как для предпринимателей, так и для тех, кто планирует открыть своё дело.

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