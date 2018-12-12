Рубль стабилен в преддверии заседания ЦБ РФ

Москва, , 10:01 — REGNUM Участники рынка проявляют осторожность в условиях приближения заседания Банка России. Котировки валютных курсов на Московской бирже за последние дни меняются незначительно, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

«Доллар США консолидируется около уровня 66,40 руб., евро несколько заметнее сдает позиции из-за снижения курса единой европейской валюты на международном валютном рынке Forex. Евро торгуется в районе уровня 75,15 руб.», — пояснил эксперт.

Учитывая снижение волатильности и на рынке нефти, можно ожидать, что такая ситуация с валютами сохранится до конца текущей недели. 14 декабря российский регулятор проведет последнее в 2018 году заседание Совета директоров.

«С большей вероятностью ожидается, что ключевая ставка сохранится на текущем уровне 7,5%, хотя есть предположения о ее повышении до 7,75% из-за рисков роста инфляции в начале 2019 года на фоне фискальных изменений. Сегодня, 12 декабря, утренний диапазон для доллара 66,00−66,50 руб., для евро 75,00−75,40 руб.», — считает Егоров.

Читайте также: Рублю создала позитивный фон нефть