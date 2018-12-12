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Ведущий проектный госинститут Саратова избежал банкротства

Экономика

Во вводе наблюдения суд отказал

Саратов, 12 декабря 2018, 09:57 — REGNUM  Арбитражный суд Саратовской области отказался вводить первый этап процедуры банкротства в отношении государственного проектного института, работающего в Саратове с 1971 года. Во введении наблюдения за ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» было отказано, но решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, претензии к государственному предприятию выставили обанкроченное строительное ЗАО «Саратовгесстрой». При этом сумма исковых требований — долга, вменяемого институ, была несущественной — около 372 тыс. рублей. Долги самого ответчика, уже ставшего банкротом на момент обращения с иском к госпредприятию, превышали 1 млрд рублей.

На официальном сайте ответчика указано, что за время работы он спроектировал свыше 5 тыс. объектов различного назначения, а последние пять лет стабильно получает звание лучшей проектной организации Саратовской области по версии областного министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Уставный фонд проектного института превышает 7,77 млн рублей, обязанности учредителя исполняет комитет по управлению имуществом Саратовской области.

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В начале декабря 2018 года суд рассмотрел обоснованность претензий застройщика к проектировщикам, и отклонил требование о вводе процедуры банкротства — наблюдении, так как долг, послуживший основанием для обращения в суд был частично погашен третьим лицом до судебного заседания.

«Из материалов дела следует, что согласно письму №1667 от 20.11.2018 года должник просит ООО «Госжилстрой» перечислить в ЗАО «Саратовгессрой» сумму в размере 73 584,87 рубля, в счет погашения основного долга по делу А57−17 969/2014. Согласно платежному поручению №2485 от 20.11.2018 года ООО «Госжилстрой» перечислило указанные денежные средства в адрес ЗАО «Саратовгессрой». Доказательств возврата денежных средств заявителем в адрес ООО «Госжилстрой» суду не представлено», — отмечалось в определении суда с указанием, что «на момент рассмотрения заявления конкурсного управляющего Закрытого акционерного общества «Саратовгесстрой» о признании ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области задолженность последнего по основному долгу составляет 299 000 рублей», и таким образом сумма претензий менее 300 тыс. рублей, что нарушает условие признания должника банкротом.

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Банкротство юридических лиц
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