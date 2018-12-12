На месте табачной фабрики в Москве построят городскую ферму

Москва, , 09:50 — REGNUM Паркинг на территории бывшего табачного завода «Лигетт-Дукат» в Москве перепрофилируют в первую в столице городскую ферму, сообщил журналистам 12 декабря председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

«На участке в 0,82 га расположен многоуровневый паркинг площадью 26,9 тыс. кв. метров. В связи с низким спросом на машино-места инвестор намерен переоборудовать здание под выращивание зеленых сельскохозяйственных культур по технологии вертикального сельского хозяйства», — заявил он.

Объект расположен на юге Москвы в районе Орехово-Борисово Северное на Каширском шоссе. Посевная площадь фермы составит 52,5 тысячи квадратных метров, на ней можно собирать 22 тонны урожая в сутки.

Проекту предстоит пройти публичные слушания, его уже согласовала Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы.