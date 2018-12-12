Развитие сферы туризма в Уганде за 2018 год

Кампала, , 09:37 — REGNUM Туризм, несмотря на медленные темпы роста, достиг больших успехов. Несмотря на политическую нестабильность 2018 года, хаос после переизбрания Аруа, предупреждения о вспышках насилия в стране, туристическая индустрия устояла, показав одни из самых впечатляющих результатов за период наблюдения.

В туристическом секторе зафиксировано увеличение количества приезжающих, числа конференций и бизнес-саммитов, а также инвестиций в туристическую инфраструктуру.

Туристический сектор стал своеобразным экономическим «якорем» не только для правительства, но и для общества, сделав вклад в улучшение уровня жизни.

По данным туристической комиссии Уганды, туризм в 2018 году составляет около 10% ВВП. В 2017 году туризм принес 5,4 триллионов угандийских шиллингов (1,45 биллионов долларов США), став главным источником валютных поступлений. Ожидается, что эта сумма удвоится к 2020 году.

Правительство заявило, что вкладывает средства в продвижении туризма в Уганду онлайн в Северных странах, к также в Китае, Японии и Персидском заливе. На пиар-кампании уже было потрачено 6 биллионов угандийских шиллингов (1,6 миллионов долларов США). Помимо рекламы на международной арене внутри страны происходили мероприятия и фестивали, чтобы жители страны и потенциальные туристы тоже узнали о местах Уганды. Например, фестиваль Talambule (давай исследовать!). В стране развивают туристическую инфраструктуру, сторят дороги, жильё, продумывают разнообразный культурный досуг.

Однако министерство туризма выразило сожаления о том, что у Угнады нет своего слогана, на что президент Йовери Мусевени предложил слоган «Уганда, жемчужина Африки». Другой проблемой является недостаток квалифицированных специалистов, высокое налогообложения для отелей, которым приходится платить 12 видов налогов.

Журнал National Geographic включил Уганду в топ-19 туристических мест на планете.

Одно из главных туристических направлений — Bwindi Impenetrable Forest, где предлагают наблюдение за гориллами. Также повысился интерес наблюдения за птицами, открываются новые отели — Skyz Hotel, Naguru, Mestil, Golden Tulip, Pearl of Africa.

Также премьер-министр Рухакама Ругунда выразил идею о создании кофе-туризма, чтобы соединить два сектора, приносящих больше всего валютных поступлений. Он считает, что это окажет позитивное влияние на экономику Уганды, которая за 2017/2018 финансовый год показала рост в 5,5%. По сообщениям портала Daily Monitor Uganda.