Украина в ноябре купила импортный газ по $339

Киев, , 09:27 — REGNUM Импорт природного газа в ноябре обошелся Украине в 9,4 тыс. гривен ($339) за 1 тыс. кубометров. Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы Украины.

Отмечается, что специалисты рассчитали среднюю стоимость импортного природного газа, которая сложилась при таможенном оформлении во время ввоза энергоносителя на территорию Украины. Речь идет о периоде с 1 по 30 ноября 2018 года.

Стоимость газа составила 9471,93 гривны или $339,21 за 1 тыс. кубометров.

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Такая стоимость является рекордной: в сентябре и октябре газ обошелся Киеву в $304,3642 и $323,4418 соответственно. Украина, отказавшаяся от российского газа, закупает топливо через посредников, тратясь таким образом на формальную «независимость».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады, сопредседатель депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь обвинил власти Украины в завышении тарифов на газ для населения. Он заявил, что себестоимость добычи украинского газа в три раза меньше, чем заявлено правительством.

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