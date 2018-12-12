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Налоговая служба Южной Кореи опубликовала список злостных неплательщиков

Экономика

В этот список попал директор компании Kolmar Korea

Сеул, 12 декабря 2018, 09:24 — REGNUM  Национальная налоговая служба Южной Кореи обнародовала список лиц, уклонившихся от налог, в который вошли 30 физических лиц, 11 организаций, не задекларировавших денежные пожертвования, и важная персона, которая была обязана сообщать о зарубежных финансовых отчетах, сообщает YTN.

В этот список попал директор компании Kolmar Korea, который уклонялся от уплаты налогов.

Директор компании Юн Дон Хван не сообщал о доходах от дивидендов и продажи имущества. Его приговорили к 3 годам, с условным сроком 2 года и 6 месяцев. Сумма его долга составила 3 млрд 679 млн вон .

Это уже пятый список злостных неплательщиков с 2014 года. Личность налогоплательщика становится публичной, если сумма долга за год превышает 200 миллионов вон.

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