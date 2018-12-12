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В Кургане за месяц выросли цены на продукты питания, лекарства и топливо

Экономика

Подешевели яблоки, морковь и масло сливочное

В Кургане за месяц выросли цены на продукты питания, лекарства и топливо
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Цены

Курган, 12 декабря 2018, 09:17 — REGNUM  В Курганской области за ноябрь 2018 года на 3,6% подорожало дизельное топливо. Растут цены на овощи и лекарства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте экономического развития, предпринимательства и торговли столицы Зауралья.

В Кургане за месяц почти в два раза подорожали огурцы, на 31% — помидоры, на 14% — белокочанная капуста, на 12,5% — лук репчатый, картофель — на 11,3%. Стали дороже куры, сахар-песок, крупа гречневая.

Незначительно подешевели яблоки, морковь и масло сливочное. Цены на бензин после летнего повышения остались неизменными, но подорожало на 3,6% дизельное топливо.

В Кургане отмечается существенный рост стоимости лекарств — подорожал валидол на 70%, эналаприл на 34%, ацетилсалициловая кислота на 9,9%, нитроглицерин на 7%, ибупрофен на 6,6%.

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Цены на лекарства в РФ
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