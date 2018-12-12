Французская компания Total увеличит зарплату сотрудникам на 3,1%

Париж, , 08:50 — REGNUM Французская нефтегазовая компания Total объявила 12 декабря, что увеличит заработную плату на 3,1%, а также выплатит премию в размере 1500 евро для всех сотрудников во Франции, сообщает Le Figaro.

«После обсуждений и, учитывая хорошие результаты компании в 2018 году, мы предлагаем нашим профсоюзным организациям увеличение заработной платы на 3,1% и премию в размере 1500 евро для всех наших сотрудников», — заявил генеральный директор Патрик Пуянне.

Сообщается, что несколько других крупных французских компаний также объявили, что выплатят всем или большей части сотрудников премии.

Это стало частью мер президента Франции Эммануэля Макрона по повышению покупательной способности граждан. Глава государства призвал компании, у которых есть возможности, улучшить экономическое положение их сотрудников. В обмен на это компании освободят от налогов и сборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря 2018 года участники протестных акций «желтых жилетов» во Франции заблокировали доступ к 11 хранилищам топлива компании Total.

Подробности: Во Франции «желтые жилеты» заблокировали 11 топливохранилищ Total