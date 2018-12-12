Прикамье займётся выпуском продукции, которую сейчас в Россию импортируют

Чусовой, Пермский край, , 09:09 — REGNUM Федеральный фонд развития промышленности поддержит резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Чусовой» в Пермском крае. Предприятие, которое занимается производством частей и принадлежностей для автотранспортных средств, получит льготный кредит от Федерального фонда развития промышленности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом министерстве промышленности, предпринимательства и торговли.

Заем в 116,2 млн рублей позволит создать первое в России производство 400 видов пневмоподушек для подвесок грузовых автомобилей, прицепов, автобусов и троллейбусов. По данным компании, сейчас почти 100% аналогичной продукции поставляется в Россию из заграницы.

Резидент ТОСЭР «Чусовой» считает, что реализация проекта позволит сделать пневмопоподушку более доступной для российского потребителя. Продукция, которую будут выпускать в Прикамье, является аналогом пружин и листовых рессор, используемых в транспорте, но имеют ряд преимуществ.

Заем выдается на условиях софинансирования. Доля средств предприятия в общем объёме проекта должна составлять не менее 20%.