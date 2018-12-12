Чувашский банк-банкрот продаёт земли в Москве

Чебоксары, , 08:42 — REGNUM В Чувашии в рамках конкурсного производства по делу коммерческого банка «Бизнес для Бизнеса» (г. Ядрин, Чувашия) на торги выставляют иномарки, земельные участки и помещения в Москве, Чебоксарах, Ядрине, Шумерле и Канаше. Торги назначены на 11 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На торги выставлено 11 лотов. Самые дорогие — земельные участки в Москве вблизи поселения Щаповское общей площадью 39 702 кв. метров. Данные земли населенных пунктов (для дачного строительства) оценены в сумму 114 815 568 рублей.

Кроме того, продаются четыре здания и помещения, расположенные в различных городах Чувашии. Вторым лотом идёт здание коммерческого банка «Ядринский» в Ядрине стоимостью 24 057 458,87 рублей. Также на торги выставляется двухэтажное кирпичное здание в Чебоксарах по улице 50 лет Октября, предложенная цена — 19 467 247,62 рублей. Оно может быть использоваться в качестве административно-офисного здания. Ещё два реализуемых на торгах помещения — в Канаше и Шумерля, их предложено приобрести соответственно за 4 784 813,56 и 4 324 000 рублей.

В рамках конкурсного производства продаются четыре иномарки Ford Transit Connect общей стоимостью 1 927 158,85 рублей. Также выставлено на продажу оборудование в Самаре: программно-аппаратное устройство (272 977,77 рублей), банковское и сетевое оборудование, мебель, инвентарь (298 254,31 рублей).

Торги проводятся путем повышения начальной цены, шаг аукциона — 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Арбитражного суда Чувашии от 2 ноября 2015 года банк «Бизнес для Бизнеса» признан банкротом. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

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