Tesla подала в суд на бывшего сотрудника за длинный язык

Пало-Альто, США, , 08:07 — REGNUM Американская компания Tesla намерена взыскать с бывшего сотрудника более $167 млн за кражу и разглашение коммерческих секретов, а также предоставление журналистам ложной информации. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Согласно судебным материалам, ранее работавший в Tesla Мартин Трипп не раз общался с прессой, заявляя о плохо налаженном в Рино (штат Невада) производственном процессе и о дефектах электромобилей Model 3, угрожающих безопасности их владельцев. Адвокаты Триппа стремятся заставить руководство Tesla, включая главу компании Илона Маска, дать показания в суде.

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В июне Маск распространил среди персонала компании письмо, в котором говорилось о «масштабном саботаже» одного из сотрудников и утечке конфиденциальных коммерческих сведений. Отмечалось также, что этот человек, имя которого не называлось, мог вступить в сговор с конкурирующей компанией.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря Tesla обошла по капитализации немецкого автопроизводителя Daimler — 63,18 млрд долларов против 61,27 млрд.

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