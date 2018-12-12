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Сахалинэнерго перевело высоковольтные ЛЭП на «Горном воздухе» под землю

Экономика

Протяженность реконструированных участков составила почти три километра

Южно-Сахалинск, 12 декабря 2018, 07:49 — REGNUM  Специалисты Сахалинэнерго завершили перевод участков двух высоковольтных воздушных линий электропередачи, пересекающих трассы спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», в кабельные (подземные) ЛЭП. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба «РусГидро».

В сообщении отмечается, что общая протяженность реконструированных участков ЛЭП составила почти три километра. Для прокладки линий энергетики выполнили инженерно-геодезические, инженерно-геологические, другие изыскания, собрали данные по лавиноопасным участкам трассы.

В местах соединения воздушных и кабельных ЛЭП установлены дополнительные анкерные опоры. Реконструкция также коснулась волоконно-оптической линии. Её также перевели в кабельное исполнение, скрыв под землю. В настоящее время линии введены в работу и несут нагрузку.

Реконструкция энергетической инфраструктуры повысит надежность электроснабжения, обеспечит безопасность людей и создаст возможности для более эффективного использования освободившейся земли.

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