В Чимкенте запущен уникальный трансформаторный завод

Чимкент, Казахстан, , 07:52 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телемоста запустил в работу уникальный трансформаторный завод в Чимкенте, сообщили 11 декабря в пресс-службе акимата (администрации) города.

Предприятие, принадлежащее компании Asia Trafo, расположено в индустриальной зоне «Тассай». Стоимость строительства завода составила 18,9 млрд тенге ($51 млн).

Завод будет выпускать трансформаторы напряжением 220 и 500 кВ. На предприятии также создана уникальная испытательная лаборатория, которая не имеет аналогов в Туркестане.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в рамках общенационального телемоста Назарбаев запустил 27 новых проектов в различных отраслях экономики. Телемост проходит ежегодно в рамках дня индустриализации.

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