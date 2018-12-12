Назарбаев запустил проект по цифровизации грузовых авиаперевозок

Астана, , 07:37 — REGNUM В ходе общенационального телемоста президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил первый проект государственно-частного партнерства в сфере цифровизации авиаперевозок «E-freight», сообщает 11 декабря министерство по инвестициям и развитию Казахстана на официальной странице в Facebook.

Проект предполагает внедрение безбумажного документооборота в области грузовых авиаперевозок. Проект реализуется при полном частном инвестировании и внедряется во всех международных аэропортах Казахстана. Стоимость проекта составляет 3,3 млрд тенге ($8,9 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в ходе общенационального телемоста Назарбаев запустил движение автомобилей на участке автодороги Орал — Таскала, который позволит увеличить транзит грузов через территорию Казахстана.

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