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«Нафтогаз» намерен судиться с Газпромом в США

Экономика

Украинская сторона просит суды Техаса обязать ответчиков предоставить доступ к документам

Москва, 12 декабря 2018, 07:27 — REGNUM  Украинская компания «Нафтогаз» намерена прибегнуть к помощи американского правосудия для взыскания с Газпрома $2,6 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем. Об этом пишет 12 декабря «Коммерсантъ».

По информации издания, иски поданы в суды Северного и Южного округов Техаса, поскольку именно здесь зарегистрирована американская «дочка» российского газового гиганта — Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA). Также ответчиком выступает консалтинговая фирма DeGolyer & MacNaughton.

Украинская сторона просит суды Техаса обязать ответчиков предоставить доступ к документам, которые, как считает «Нафтогаз», помогут ему в судебном разбирательстве с Газпромом в Нидерландах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле коммерческий директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко заявил о готовности компании урегулировать спор с Газпромом в Стокгольмском арбитраже по транзитному тарифу, если Германия и Россия остановят строительство газопровода «Северный поток — 2».

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Расторжение контрактов между «Нафтогазом» и «Газпромом»
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