Российские учёные создадут отечественное аддитивное оборудование

Москва, , 07:25 — REGNUM Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) и корпорации «Московский институт теплотехники» (МИТ) объединят усилия с целью разработки и создания отечественного аддитивного оборудования, сообщила пресс-служба ВИАМ.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор ВИАМ, академик РАН Евгений Каблов и гендиректор МИТ Сергей Пономарев. Основной целью документа является сотрудничество в сфере разработки и освоения металлопорошковых композиций производства ВИАМ для изготовления деталей разработки МИТ методами селективного лазерного сплавления, электронно-лучевого сплавления, прямого лазерного выращивания.

Также стороны намерены провести паспортизацию синтезированных материалов из металлопорошковых композиций, разработать технологические решений для изготовления деталей аддитивными технологиями из отечественных металлопорошковых композиций и внедрить их в серийное производство.

Координировать данные работы будет Научно-технический совет, в состав которого войдут представители ВИАМ и МИТ.

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