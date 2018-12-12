Хакасии обещают 2 млрд рублей на новые школы и детсады

Абакан, , 07:20 — REGNUM Хакасия получит 2 млрд рублей на развитие сферы образования. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 декабря, в республиканском правительстве.

Защита планов по развитию инфраструктуры в системе образования в 2019 году состоялась в Москве. Хакасию представляла делегация республиканского минобрнауки во главе с и. о. министра Ларисой Гимазутиной.

Полученные 2 млрд рублей пойдут на строительство новых школ и детских садов в Абакане и сёлах Хакасии. В частности, в 2019 году должно начаться строительство пяти детских садов в сёлах Калинино, Шира, Новокурск и Бельтырское, а также в посёлке Аскиз. В Абакане в 2019 году стартует строительство школы на 1000 мест. Школы вместимостью до 250 учеников планируются к строительству в селе Целинное Ширинского района и в деревне Чапаево Усть-Абаканского района.

По словам Ларисы Гимазутиной, список новых объектов в сфере образования может увеличиться. С 2019 по 2024 годы минобрнауки республики планирует принять участие в восьми федеральных и двух смешанных проектах.

«Кроме того, есть возможность получить финансирование из резервного фонда на строительство дополнительных школ и детских садов. Мы эту возможность постараемся не упустить», — подчеркнула министр.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии в ноябре 2018 года сменился губернатор. Регион по результатом второго тура выборов главы республики возглавил коммунист Валентин Коновалов. 15 ноября он вступил в должность главы Хакасии.

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