В Костромской области в 2018 году стали «давать на лапу» реже, но больше

Кострома, , 00:54 — REGNUM В текущем году количество взяток в Костромской области снизилось на 11%, при этом их размер вырос в полтора раза и составил около 160 тысяч рублей, сообщает ГТРК «Кострома». Всего с начала года было возбуждено 94 уголовных дела о получении взяток, превышении или злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничества с использованием служебного положения.

В областном телевидении отмечают, что больше всего взяток берут сотрудники муниципалитетов и работники муниципальных организаций: в отношении них возбуждено 2/3 всех уголовных дел. Увеличилось количество городов и районов, где выявлены коррупционные преступления, с 14 районов до 19.

«Основное внимание было направлено на выявление крупных взяток, имеющих большую общественную опасность. Увеличилось количество фактов получения взяток, чем дачи взяток. Средний размер взятки вырос и составляет 160 тысяч рублей», — отмечает начальник областного отдела прокуратуры Светлана Артемьева.

По словам начальника областного отдела процессуального контроля следственного комитета Екатерины Бакиной «в этом году размер причиненного ущерба составил 3 миллиона рублей, возмещен на полмиллиона, а арест наложен на имущество в размере 5 миллионов». Всего было выявлено около 2 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства, 400 человек оштрафованы. Отметим, что после проверки деклараций о доходах 12 человек лишились своих должностей.

ИА REGNUM напоминает, что по данным следственного управления Следственного комитета по Костромской области, средний размер взятки, с которой в области стали ловить коррупционеров в 2017 году возрос в 5 раз — с 57 тысяч рублей до 252 тысяч.

За январь-июнь 2017 года следственный комитет области возбудил 53 уголовных дела по факту коррупции. По 26 судам окончено производство, 23 процесса направлено для утверждения обвинительного приговора. Ущерб по коррупционным делам составил 2 млн рулей, вернуть удалось чуть больше 10% от суммы. На имущество обвиняемых наложен арест в размере 9 млн. рублей.