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Костромские лесопользователи пополнили бюджет РФ на 900 млн рублей

Экономика

Это на 207,3 миллионов рублей больше прошлогодних показателей

Кострома, 12 декабря 2018, 00:50 — REGNUM  За 11 месяцев текущего года костромские лесопользователи перечислили в бюджет Российской Федерации более 900 миллионов рублей в виде платежей за использование лесов и штрафных санкций, сообщает пресс-служба губернатора области. Это на 29,7% — 207,3 миллионов рублей — выше аналогичных показателей прошлого года.

Местные власти объясняют рост поступлений платежей работой по взысканию имеющейся задолженности. Областной департамент лесного хозяйства проводит ежедневный мониторинг соблюдения сроков внесения платежей, проводит претензионно-исковую работу и работает со службой судебных приставов.

Так, за 11 месяцев 2018 года проведено 20 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 238 случаев нарушений условий договоров аренды. По результатам работы комиссии в бюджетную систему РФ за январь-ноябрь текущего года перечислено 50,7 миллионов рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году лесопользователи Костромской области заплатили в областной и федеральный бюджет 372 миллиона рублей.

Чиновники отмечали, что собранные средства превышают запланированный объем на 25%. Деньги, полученные за лесопользование планировалось распределить между бюджетами — в федеральный направят 204,6 млн. рублей, в областной — 167,4 млн. рублей.

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