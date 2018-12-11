Нефтяные цены снова падают после внезапного роста

Лондон, 11 декабря 2018, 23:58 — REGNUM Мировые нефтяные рынки «лихорадит» — в течение дня торгов цены на нефть сначала рванули вверх, а затем снова начали падать, 11 декабря передает агентство Reuters.
В начале торгов 11 декабря нефть Brent выросла в цене более чем на $1 за баррель после заявления Ливийской нефтяной компании (NOC) об остановке добычи на месторождении Эль-Шарара — это 315 тыс. баррелей в сутки.
Однако затем нефть Brent обрушили до $60,20 за баррель заявления президента США Дональда Трампа о готовности пойти на «закрытие правительства» — в случае, если не будет выделено финансирование на строительство стены на границе с Мексикой.
«Похоже, что перспектива закрытия правительства США негативна для любого класса активов. Акции отреагировали первыми, после чего снизились цены на нефть», — пояснил журналистам представитель Again Capital Management Джон Килдуфф.
Теперь рынок ожидает следующей крупной новости — объявления Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в США, которое должно быть озвучено позднее 11 декабря.
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