Новогоднее угощение на Украине подорожало на 20%

Киев, , 23:42 — REGNUM В 2019 году праздничный стол обойдётся на 20% дороже, чем в 2018 году, заявил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Николай Пугачев, сообщил 1 декабря телеканал 112.ua.

«Если говорить о ближайшем периоде, то до Нового года мы ожидаем стабилизацию цен, хотя возможно некоторое повышение за счет ажиотажа, если у украинцев вырастет какой-то большой спрос на отдельные продукты. По Рождеству у нас такого не ожидается», — рассказал эксперт.

Напомним, по данным госстата, уровень годовой инфляции на Украине вырос до 10%. Причём среди продуктов питания больше всего подорожали овощи — 9,1%.

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