Киеву предложили спастись дефолтом — это поможет реструктуризировать долги

Киев, , 22:56 — REGNUM В 2019 году на Украине после завершения выборов произойдет смена правительства. Новому правительству нужно разработать долгосрочный стратегический план развития страны. Об этом 11 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявил генеральный директор «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко.

«Когда у нас стратегический план разработан на следующий год, а не на 10 лет, это не совсем правильно. Будем реалистами, следующий год — год выборов. Сейчас Владимир Борисович может нарисовать стратегию на 15 лет, но она мало будет соответствовать реальности. Все понимают, что у нас после всех избирательных процессов правительство изменится. Следующему правительству стоило бы разработать стратегическое планирование не на год или два, а на больший период», — сказал Мартыненко.

При этом эксперт отметил, что дефолт по внешним выплатам позволил бы Украине реструктуризировать долги и начать экономический рост.

«Дно — это сразу после дефолта или в его момент. Но в нашем случае — это не самое худшее, потому что дефолт — это шанс для роста. Это освобождение от задолженности или реструктуризация во времени. Дно — это когда прекращают работать механизмы жизнеобеспечения», — пояснил Мартыненко.

Он сообщил, что трехкратное падение курса гривны, которое произошло в 2014—2016 гг., стало шоком для украинцев.

«Очень сложно говорить о реформах, когда за четыре года реальная зарплата в твердой валюте упала в четыре раза, вернее, за год упала в четыре раза, а теперь очень тяжело повышается. Мы сравниваем не с прошлым годом, а с тем, что было раньше. Всем, в том числе и мне, нужно понять, что те времена закончились, они не скоро вернутся. Курс валюты упал в три раза, конечно это шок, от которого мы до сих пор не можем отойти», — добавил Мартыненко.

По его словам, украинцы не ощущают рост благосостояния при 3% росте ВВП.

«3% роста, о котором сейчас говорит правительство, при падении реальных доходов почти в три раза, почти незаметно… При этом рост идет неравномерный. В некоторых отраслях есть рост, в некоторых — стагнация и падение… Рост экономики в 2−3% сложно заметить. Напомню, были времена, когда экономика Украины росла на 7−8% ВВП в год. Это было заметно не сразу, а в следующем году. Один год был рост в 12% ВВП», — напомнил Мартыненко.

Ранее Верховная Рада приняла закон №9000 о государственном бюджете Украины на 2019 год. Согласно документу, треть бюджета Украины — 427 млрд гривен (15,376 млрд долл) пойдет на погашение и обслуживание внешних долгов.

Как сообщалось, 11 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ежегодный рост ВВП Украины должен превышать 5−7%.

«У нас 11 кварталов подряд есть экономический рост. Но если мы задаем вопрос: является ли он достаточным, чтобы преодолеть те проблемы, которые для нас являются, в том числе и историческими? Мы понимаем, что этого недостаточно… Наша цель — достичь увеличения роста экономики и самое главное — устойчивого роста. Уже не один раз было так, что украинская экономика то начинала расти, потом мы наблюдали падение. 11 кварталов — очень хороший сигнал, но мы должны расти более 5−7%», — сказал Гройсман.

Напомним, 11 декабря эксперты министерства экономического развития и торговли Украины презентовали обновленные прогнозы роста валового внутреннего продукта Украины в 2018—2021 годах. Так, по их данным, по итогам 2018 года экономика вырастет на 3,1%. В то же время, рост экономики в 2019 году прогнозируется на уровне 3%, в 2020 году — 3,1%, а в 2021 году — 3,9%. При этом текущий прогноз Национального банка Украины предполагает рост ВВП Украины в 2018 году на 3,4%, в 2019 году — на 2,5%, в 2020 году — на 2,9%.

В свою очередь Международный валютный фонд в октябрьском обзоре экономики (World Economic Outlook, WEO) снизил оценку ростаВВП Украины в 2019 году до 2,7% с 3,3%. Помимо этого, Фонд ухудшил прогноз роста ВВП на 2020 год до 3,4% с 4%, однако улучшил этот показатель к концу 2018 года до 3,5% с 3,2%. Кроме того, Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%, в 2019 году — до 3,5% с 4%.